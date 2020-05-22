В Приморье отправили на принудительное лечение женщину, выбросившую из окна младенца

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая. /ТАСС/. Суд в Приморском крае признал местную жительницу виновной в убийстве своего ребенка, которого она выбросила из окна квартиры на восьмом этаже, и отправил ее на принудительное лечение в психиатрический стационар. Об этом в пятницу сообщается на сайте прокуратуры региона.

37-летняя женщина была арестована в ноябре прошлого года. По версии следствия, она выбросила из окна четырехмесячного ребенка, он погиб. Было возбуждено уголовное дело по пункту "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное в отношении малолетнего).

"Приморским краевым судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления. Проведенной по делу судебно-психиатрической экспертизой установлено, что преступление женщина совершила в состоянии невменяемости. В соответствии с требованиями закона суд освободил ее от уголовной ответственности и назначил ей принудительное лечение в психиатрическом стационаре", - говорится в сообщении надзорного ведомства.