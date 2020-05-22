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В Москве у безработного украли с банковских карт почти 5 млн рублей

По данному факту проводится проверка

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Московская полиция устанавливает обстоятельства похищения с банковских карт у безработного в Москве почти 5 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, днем в четверг в ОМВД обратился неработающий мужчина, который заявил о краже денег с его банковских счетов. Полиция установила, что в начале мая неизвестный неустановленным способом украл деньги с банковских карт заявителя, причинив ему материальный ущерб в размере 4 млн 770 тыс. 889 рублей. "По данному факту проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

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