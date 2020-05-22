Четыре человека погибли пожаре в городе Ермолино в Калужской области

ТАСС, 22 мая. Следствие возбудило уголовное дело после пожара в многоквартирном доме в городе Ермолино Калужской области, где погибли четыре человека и двое пострадали. Об этом ТАСС в пятницу сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по взаимодействию со средствами массовой информации Лилия Мошкова.

"Ночью произошел пожар, в котором погибли четыре человека, двое пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), - сказала Мошкова.

По предварительным данным, пожар возник в квартире на первом этаже многоэтажного дома, где жили люди, злоупотребляющие алкоголем. В квартире отключен свет за неуплату, уточнила Мошкова.

В ГУ МЧС по Калужской области ТАСС уточнили, что к ликвидации пожара от МЧС привлекались 20 человек, семь единиц техники.