Полиция установила участников массовой драки в кафе Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска петербургского главка МВД установили участников массовой драки, которая произошла в начале года в кафе на проспекте Художников, по оперативным данным, они связаны с ворами в законе. Как сообщили журналистам в ведомстве, девять человек доставлены в полицию для разбирательства.

"Сотрудники уголовного розыска доставили в полицию для разбирательства девять человек - участников конфликтной встречи. Их возраст варьируется от 31 до 52 лет. Большинство из них ранее судимы", - говорится в сообщении.

У одного из доставленных в полицию изъяли пистолет, который направили на экспертизу. У второго нашли поддельный паспорт. Кроме того, на видео, распространенном ГУ МВД, видно, что у мужчин также нашли коробку с патронами.

Массовая драка произошла 6 января в кафе на проспекте Художников в Петербурге, где собрались около 40 человек. В результате инцидента два человека получили ножевые ранения, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования дела установлено, что встреча в кафе происходила между двумя этническими группировками, на ней обсуждали "раздел сфер влияния на рынке в центре города". В итоге встреча переросла в драку. "Обе группы, состоящие преимущественно из выходцев из Закавказья, имеют криминальную историю, представляют интересы так называемых воров в законе, один из которых входит в клан убитого в Турции в 2016 году криминального авторитета", - говорится в сообщении.

Криминальный авторитет Ровшан Джаниев был убит в Турции в 2016 году. Позже в СМИ появилась информация о том, что к убийству Джаниева причастны бывшие партнеры экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова. Адвокат Исмаилова Марина Русакова в 2018 году сообщила ТАСС, что ее доверитель опровергает данную информацию.