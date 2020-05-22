{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция установила участников массовой драки в кафе Петербурга

Девять человек доставили в полицию для разбирательств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска петербургского главка МВД установили участников массовой драки, которая произошла в начале года в кафе на проспекте Художников, по оперативным данным, они связаны с ворами в законе. Как сообщили журналистам в ведомстве, девять человек доставлены в полицию для разбирательства.

"Сотрудники уголовного розыска доставили в полицию для разбирательства девять человек - участников конфликтной встречи. Их возраст варьируется от 31 до 52 лет. Большинство из них ранее судимы", - говорится в сообщении.

У одного из доставленных в полицию изъяли пистолет, который направили на экспертизу. У второго нашли поддельный паспорт. Кроме того, на видео, распространенном ГУ МВД, видно, что у мужчин также нашли коробку с патронами.

Массовая драка произошла 6 января в кафе на проспекте Художников в Петербурге, где собрались около 40 человек. В результате инцидента два человека получили ножевые ранения, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования дела установлено, что встреча в кафе происходила между двумя этническими группировками, на ней обсуждали "раздел сфер влияния на рынке в центре города". В итоге встреча переросла в драку. "Обе группы, состоящие преимущественно из выходцев из Закавказья, имеют криминальную историю, представляют интересы так называемых воров в законе, один из которых входит в клан убитого в Турции в 2016 году криминального авторитета", - говорится в сообщении.

Криминальный авторитет Ровшан Джаниев был убит в Турции в 2016 году. Позже в СМИ появилась информация о том, что к убийству Джаниева причастны бывшие партнеры экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова. Адвокат Исмаилова Марина Русакова в 2018 году сообщила ТАСС, что ее доверитель опровергает данную информацию.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Бунт заключенных в колонии в Ангарске
ФСИН России назвала провокацией телесюжет France 24 о бунте в иркутской колонии
В службе назвали недостоверной изложенную в сюжете информацию в частности о том, что съемочную группу не пустили на территорию колонии
Читать полностью