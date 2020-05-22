СК Кубани начал проверку из-за расстрела собак, к которому может быть причастен депутат

КРАСНОДАР, 22 мая. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани организовали доследственную проверку из-за жесткого обращения с животными в Темрюкском районе, из-за которого "Единая Россия" приостановила членство в партии местного депутата-фермера. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

В местных сообществах в социальных сетях ранее появилась видеозапись, на которой зафиксирован факт убийства собак. Авторы сообщали, что к случившемуся якобы причастен фермер из Темрюкского района, который также является депутатом. После этого региональное отделение "Единой России" в Краснодарском крае приостановило членство в партии депутата Темрюкского района Владимира Ченчика на время разбирательств.

"В территориальном следственном отделе проводится доследственная проверка по факту жестокого обращения с животным фермером, в результате которого одно из животных погибло", - сообщил в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники проводят необходимые процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося. По данным администрации Темрюкского района края, Ченчик является депутатом местного районного совета.