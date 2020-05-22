В Петербурге обвиняемый в насилии над детьми фотограф получил более четырех лет колонии

"Приговором суда Брыкову назначено наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказано в сообщении. В прошлом году Невский районный суд Петербурга вернул генеральному прокурору РФ дело Брыкова для устранения препятствий его рассмотрения.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Суд в Петербурге признал виновным 56-летнего фотографа Александра Брыкова в сексуальном насилии над воспитанниками детского дома и в изготовлении порнографических материалов. Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, Брыков осужден на четыре года и семь месяцев колонии общего режима.

Весной 2018 года Следственный комитет РФ заявил о начале расследования дела о сексуальном насилии в детском доме в Кировском районе Петербурга. В ходе расследования были установлены 23 факта совершения насильственных действий в отношении воспитанников детского дома центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию № 8". В апреле того же года Кировский районный суд отправил в СИЗО пятерых подозреваемых, в том числе бывшего замдиректора детдома Михаила Елина и экс-директора школы при детском доме Станислава Виноградова, а также трех бывших воспитанников детдома Андрея Соловьева, Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка.

В марте 2019 года в суд поступило дело о халатности в отношении директора детского дома Натальи Федоровой, которая, по версии следствия, с 2006 по 2017 годы неоднократно получала сообщения о совершении в отношении несовершеннолетних воспитанников детского дома насильственных действий сексуального характера, но не отреагировала на это, позже суд прекратил за истечением сроков давности производство по уголовному делу в отношении нее.

По версии следствия, злоумышленники систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних воспитанников. Спустя месяц после арестов в Астрахани был задержан фотограф Александр Брыков, который, по данным СК, неоднократно совершал подобные действия в отношении воспитанника детдома, а также изготавливал и хранил материалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Адвокат Брыкова Нина Вилкина ранее сообщала, что ее подзащитный признает вину только по статье УК РФ "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", но полностью отрицает обвинение по статье "Насильственные действия сексуального характера".

На данный момент, как уточнили в СК, в суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего воспитателя детского дома Валентина Михайлова, родственника одного из обвиняемых Вячеслава Прикащикова и бывшего воспитанника детского дома Михаила Никитина. По данным следствия, после того, как правоохранительным органам стало известно о фактах сексуального насилия в отношении детей, фигуранты принуждали потерпевших к даче ложных показаний, уклонению от дачи показаний, при этом шантажируя и угрожая убийством.