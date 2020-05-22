Проректор Казанского федерального университета задержан по подозрению в мошенничестве

КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Одного из проректоров Казанского федерального университета (КФУ) задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), задержан один из проректоров Казанского федерального университета", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что подозреваемый участвовал в хищении средств ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технологический университет" (КНИТУ) вместе с ректором КНИТУ Сергеем Юшко. 28 апреля Юшко задержали по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге. 30 апреля Советский районный суд Казани избрал Юшко меру пресечения в виде домашнего ареста.