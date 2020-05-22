ЕСПЧ принял жалобу блогера Синицы, осужденного за угрозы детям полицейских

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека в Страсбурге зарегистрировал жалобу блогера Владислава Синицы, осужденного на 5 лет колонии за экстремизм в связи с размещенной им записью в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции. Об этом сообщил журналистам Павел Чиков - глава правозащитной организации "Агора", адвокаты которой представляют интересы Синицы.

"ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Синицы. В ней он утверждает, что суды фактически не обсуждали показания заявителя относительно мотивации его действий. Вынося приговор, суд первой инстанции принял во внимание исключительно доказательства стороны обвинения. Синица заявляет, что публичное высказывание директора Росгвардии Виктора Золотова (чьи подчиненные являлись свидетелями по уголовному делу) о том, что приговор является слишком мягким, нарушило презумпцию его невиновности",- заявил Чиков.

Пресненский суд Москвы 3 сентября 2019 года признал блогера виновным в преступлении по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и приговорил его к пяти годам заключения с отбыванием в колонии общего режима. После вступления приговора в силу Синица был этапирован для дальнейшего отбытия наказания из Москвы в одну из колоний общего режима в Костромской области. Защита блогера направила жалобу на приговор в ЕСПЧ.

Судом было установлено, что Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter под псевдонимом Макс Стеклов. 31 июля 2019 года под записью в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, он оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Установлено также, что он разместил в открытом доступе на своей странице текст, который аудиторией мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии.