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В Уфе возбудили дело из-за фиктивного трудоустройства двух профессоров в институт МВД

Неработающим сотрудника выплатили зарплату на сумму более 570 тыс. рублей

УФА, 22 мая. /ТАСС/. Юридический институт МВД в Уфе для соответствия образовательным стандартам фиктивно трудоустроил двух профессоров из других регионов, которым с 2018 года выплачено более 570 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры республики в пятницу.

"Установлено, что в целях выполнения учебным учреждением образовательных стандартов по критериям наличия в штате преподавателей с ученым званием и степенью в институт в 2018 году были приняты на работу два профессора, фактически работающие и проживающие на территории других регионов России. На основании подготовленных сотрудниками Уфимского юридического института подложных табелей учета рабочего времени неработающим сотрудникам выплачена заработная плата на сумму более 570 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о присвоении с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Также прокуратура внесла руководителю института представление об устранении нарушений, добавили в пресс-службе.

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