Следователи возбудили дело из-за невыплаты зарплаты на градообразующем заводе в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после невыплат заработной платы сотрудникам на предприятии в Медвежьегорском районе Республики Карелия, сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ по республике. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о предприятии в поселке Пиндуши - "Карелия-ДСП", являющимся одним из крупнейших работодателей района.

"По версии следствия, в 2020 году в Медвежьегорском районе руководство акционерного общества при осуществлении коммерческой деятельности частично не выплатило заработную плату своим работникам, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты", - говорится в сообщении.

Проблемы на предприятии "Карелия-ДСП", где работает более 300 человек, обсуждались депутатами Законодательного собрания Карелии во время профильного комитета, а также на последней сессии республиканского парламента. Сотрудники завода обратились к депутатам с открытым письмом, сообщив, что с середины апреля производство приостановлено, а перед работниками есть задолженность по зарплате.

Как рассказал исполнительный директор завода Николай Богатырев, общий долг предприятия, включающий как задолженности перед поставщиками, коммунальщиками, так и перед сотрудниками, составляет около 140 млн рублей. При этом на складе лежит готовая продукция на общую сумму 16,9 млн рублей. Как пояснил Богатырев, такая ситуация сложилась в связи с пандемией, во время которой свою работу приостановили их потребители. В то же время, в случае реализации товара, предприятие сможет закрыть долги перед штатом.

Предприятие уже обратилось за финансовой поддержкой в правительство Карелии. Однако, как сообщил во время заседания Заксобрания региона вице-премьер республики Дмитрий Родионов, предоставить кредит из-за финансового положения завода не смогут ни государственные кредитные компании, ни коммерческие. Власти находятся на связи с собственниками "Карелия-ДСП" и готовы возместить часть затрат на выплаты заработной платы, но только после погашения долгов перед сотрудниками.

"Сегодня ни один банк, в том числе наш Фонд развития промышленности, не готов кредитовать данное предприятие для выхода его из той ситуации, в которой оно оказалось. <...> Собственники заверили правительство, что в течение ближайших двух месяцев постараются изыскать собственные резервы, чтобы взносом учредителя ту ситуацию, которая сегодня на предприятии образовалась, исправить. Если предприятие изыщет средства, <…> то сегодня мы подготовили соответствующий нормативно-правовой акт, мы готовы его согласовать и в кратчайшем времени принять, чтобы в текущей ситуации субсидировать предприятию часть затрат по выплатам заработной платы", - отметил Родионов.