Среди семи расстрелянных в Житомирской области было трое силовиков из Донбасса

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, приехавшие в отпуск в Житомирскую область после длительного пребывания в зоне силовой операции в Донбассе, оказались в числе семи убитых в результате бытового конфликта во время отдыха на природе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Как говорится в сообщении Нацгвардии в Facebook, были убиты один "военнослужащий по контракту бригады быстрого реагирования" и "двое военнослужащих по контракту воинской части 3066".

В Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что расследование инцидента взято на контроль.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, в ночь на 22 мая компания из девяти человек отдыхала на берегу пруда. В результате возникшего конфликта местный житель, профессиональный охотник, расстреля сначала двух своих собеседников, а потом еще пятерых спящих. Одному удалось убежать и вызвать полицию.

По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит от 15 лет до пожизненного заключения.