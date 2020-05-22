В лесу на северо-западе Москвы обнаружили голову мужчины в пакете

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Голова мужчины, завернутая в пакет, найдена в лесу на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 22 мая в лесополосе вблизи улицы Планерной в Москве в мусорном пакете обнаружена голова мужчины", - сообщила Иванова.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначены экспертизы, устанавливается возраст и личность погибшего. Также устанавливается подозреваемый в убийстве.