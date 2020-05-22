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Суд отказал в аресте первого фигуранта дела о пожаре в доме престарелых в Москве

В результате пожара погибли семь человек

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отклонил ходатайство следствия, которое просило арестовать техника частного дома престарелых на западе столицы, где в результате пожара погибли семь человек. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

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"Судом отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колодного Александра Александровича", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что суд не стал избирать обвиняемому иную меру пресечения.

Она уточнила, что суд не стал избирать обвиняемому иную меру пресечения в связи с тем, что он "фактически не скрывался". "Обвиняемый находился на самоизоляции", - отметила пресс-секретарь суда.

Техник ООО СК "Третий возраст" Александр Колодный стал первым фигурантом уголовного дела о пожаре в частном доме престарелых на западе Москвы. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Вину он не признает.

В новость были внесены изменения - (18:32 мск) - добавлены подробности.

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