СК завершил дело о нападении трех граждан КНДР на российских пограничников в Японском море

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о нападении трех граждан КНДР на пограничников при задержании судна в Японском море в сентябре 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовных дел в отношении граждан Корейской Народно-Демократической Республики Хван Ен Сика, Чхвен Сона и Пак Мён Джина, обвиняемых в применении насилия в отношении сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю (ч. 2 ст. 318 УК РФ)", - сообщили в СК.

Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Российские пограничники 17 сентября прошлого года во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством кальмаров в исключительной экономической зоне РФ. Пограничники задержали судно и собирались доставить его в порт Находка. Однако 17 иностранных моряков совершили вооруженное нападение на пограничников. "При этом трое обвиняемых нанесли деревянными палками многочисленные удары трем военнослужащим пограничного управления ФСБ России, причинив им вред здоровью средней тяжести", - сообщили в СК.

В результате нападения четверо военнослужащих погранслужбы получили ранения, один из них - огнестрельные. Расследование уголовного дела в отношении остальных 14 иностранных граждан, совместно совершивших посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), находится на завершающей стадии.