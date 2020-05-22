Пожар в автосервисе в Новой Москве ликвидирован

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в автосервисе в поселке Знамя Октября в Новой Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В 19:33 мск пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе главка.

Ранее сообщалось, что ангар автосервиса загорелся на площади 300 кв. м. По уточненным данным ГУ МЧС, площадь составила 120 кв. м.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате пожара пострадал один человек, в ангаре сгорели три автомобиля.

В новость были внесены изменения (19:58 мск) — добавлены подробности по тексту.