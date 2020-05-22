В Подмосковье задержали двоих лжеполицейских-наркокурьеров

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих лжеполицейских на трассе М-4 "Дон", в машине у них найдены свертки с наркотиками. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главка МВД России по Московской области.

"22 мая в 03:30 мск на 111-м км автодороги М-4 "Дон" сотрудниками подмосковной Госавтоинспекции остановлен автомобиль иностранного производства, в котором были обнаружены свертки, предположительно, с наркотическим средством. В ходе общения с полицейскими водитель и пассажир предъявили удостоверения сотрудников правоохранительных органов, однако граждане таковыми не являются", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что наркотики отправили на исследование. Точный вес изъятого неизвестен.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что мужчины везли несколько килограмм наркотиков, расфасованных по пакетам. У задержанных изъяли служебные удостоверения старшего лейтенанта и майора транспортной полиции Южного федерального округа.