В Калмыкии задержали главу района по подозрению в злоупотреблении служебным положением

ЭЛИСТА, 23 мая. /ТАСС/. Глава администрации Яшалтинского районного муниципального образования Калмыкии задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Против него возбудили уголовные дела. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по Калмыкии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Яшалтинского районного муниципального образования Республики Калмыкия по ч. 1 ст. 169 ("Иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения"), а также уголовное дело по материалам УФСБ России по Республике Калмыкия по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления")", - говорится в сообщении.

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Калмыкия возбудил уголовное дело по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, в апреле глава администрации Яшалтинского районного муниципального образования незаконно приказал работникам подведомственного коммунального учреждения демонтировать и изъять асбестовые трубы, принадлежащие главе крестьянско-фермерского хозяйства, с помощью которых он поливал растения. Демонтаж труб лишил предпринимателя возможности поливать растения и они погибли. Предпринимателю причинен ущерб на сумму не менее 30 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, подозреваемый в интересах своего родственника передал земельный участок, находящийся в собственности района, в бессрочное пользование подведомственному коммунальному учреждению. Он запретил руководителю учреждения проводить на этом земельном участке какие-либо работы. Родственник же получил право на безвозмездной основе выращивать сельхозкультуры. При этом он не заключал договор аренды земельного участка в установленном законом порядке. Арендные платежи пользование земельным участком не уплачивались, отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Калмыкии.