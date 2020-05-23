Число погибших в результате пожара в больнице в Татарстане возросло до трех

КАЗАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара в больнице города Зеленодольска в Татарстане возросло с двух до трех человек. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"[Есть] третий погибший", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана сообщали о двух погибших на месте пожара и четырех пострадавших. На место инцидента приехал министр здравоохранения республики Марат Садыков. Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). По уточненным данным, число погибших составило три человека, число пострадавших - три человека.

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Татарстану, сообщение о пожаре в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы в Зеленодольске поступило в 22:15 мск. По прибытии установлено, что пожар возник в палате на первом этаже. Площадь возгорания составила 5 кв. м, уточнили ТАСС в экстренных службах. Пожарные ликвидировали открытое горение в пятницу в 22:31 мск, 88 пациентов эвакуировали в соседний корпус. В настоящее время пожар потушен, по предварительным данным, он мог быть вызван коротким замыканием.

В новость внесены изменения (01:46 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.