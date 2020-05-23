Братья Магомедовы ознакомились с двумя третями материалов уголовного дела

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов, арестованные по обвинению в хищениях при исполнении госконтрактов и создании организованного преступного сообщества, ознакомились уже с 500 томами уголовного дела. Об этом ТАСС сообщила адвокат одного из обвиняемых Виктория Цилюрик.

Расследование дела завершено. Изначально собранными следствием материалы дела насчитывали порядка 1 000 томов, однако в настоящее время их общее количество составляет более 700. "Зиявудин и Магомед ознакомились с более 500 томами уголовного дела из 721 заявленного", - сказала защитник.

Ранее Цилюрик сообщила агентству, что ее подзащитный 16 мая почувствовал себя плохо, а через пару дней на ознакомление с материалами дела его из камеры уже не привели. Она также добавила, что ей достоверно не известно, как протекает болезнь у Зиявудина Магомедова. По информации сотрудников СИЗО, ее подзащитный заразился коронавирусной инфекцией, а брат Магомед здоров, уточнила ТАСС адвокат.

Дело Магомедовых

Тверской суд Москвы в марте 2018 года арестовал братьев Зиявудина Магомеда Магомедовых и другого фигуранта дела - экс-главу компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова. Им вменяется организация преступного сообщества и хищение более 11 млрд рублей по девяти эпизодам. Судом наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.

Московский городской суд в последний раз им продлил срок содержания под стражей до 30 июня.

Всего по делу проходят шесть человек, включая бывшего гендиректора АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергея Полякова, бывшего начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова и гендиректора предприятия "Энергия-М" Юрия Петрова, который отказался от ознакомления с материалами. Потерпевшими по делу признаны ОЗК, АО "Сибмост", Федеральное агентство воздушного транспорта и другие компании.

Обвиняемым инкриминируется совершение миллиардных хищений организованной группой при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, реконструкции калининградского аэропорта Храброво, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС, при подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде и другие эпизоды. Вину никто не признает.