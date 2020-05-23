{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар произошел в общежитии СПбГУ в Петергофе

В результате происшествия никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Пожар возник в общежитии Санкт-Петербургского Государственного университета (СПбГУ) в Петергофе, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили журналистам в главке МЧС по Петербургу.

"В здании общежития в подсобном помещении площадью 18 кв. м обгорела обстановка на площади 9 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар на Ботанической улице, дом 64, корпус 4, произошел в ночь с пятницы на субботу. На тушение пожара сотрудникам МЧС потребовалось около часа. "Сведения о пострадавших не поступали", - отметили в ведомстве.

Информацию о том, были ли эвакуированы жильцы, в ведомстве не уточнили.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
В Татарстане возбудили дело после гибели пациентов в больнице при пожаре
По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание
Читать полностью