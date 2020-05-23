В Татарстане возник пожар на складе кондитерской фабрики "Акульчев"

КАЗАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Склад готовой продукции кондитерской фабрики "Акульчев" горит в городе Набережные Челны в Татарстане, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"По последним данным, которые передавали, [площадь пожара составляет] 150 кв. м. Это были предварительные данные. [Сообщение] поступило в 23:51 мск", - сказал собеседник агентства.

Склад предприятия находится в 1,5 км от основного производства.

"Акульчев" выпускает венские вафли, вафельное печенье, бисквиты и другую продукцию. Продукция компании представлена более чем в 13 странах.