Полиция возбудила дело после обнаружения грудного ребенка на скамейке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье об оставлении в опасности, после того как на этой неделе во дворе дома в Санкт-Петербурге нашли брошенного грудного ребенка, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Отделом дознания УМВД России по Фрунзенскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - говорится в сообщении. Статья предусматривает максимальное наказание до одного года лишения свободы.

Родителей ребенка полицейским найти пока не удалось.

Ранее в полиции сообщали, что в четверг днем на скамейке у подъезда дома номер 22 по улице Димитрова был найден брошенный грудной ребенок. Родителей рядом с мальчиком, возраст которого примерно один месяц, не было.

Сотрудники МВД передали его врачам и начали розыск родителей. В больнице сделали заключение, что мальчик здоров и его жизни ничего не угрожает.