Собака загрызла пожилую хозяйку в Казани

ТАСС, 23 мая. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели в Казани 71-летней женщины, тело которой нашли со следами многочисленных укусов. Об этом сообщается в субботу на сайте следственного управления СК по республике.

"На территории домохозяйства по улице Юдина города Казани обнаружено тело 71-летней пенсионерки. В ходе осмотра на теле обнаружены множественные следы укусов и кровоподтеки. По данному факту следственным органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что женщина собиралась покормить собаку, которая сорвалась с привязи и набросилась на нее. Тело обнаружила дочь погибшей, собаку нейтрализовали сотрудниками правоохранительных органов. Причины происшествия устанавливаются, добавили в СК.