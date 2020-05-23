В Оренбуржье замначальника отдела полиции подозревается в вождении нетрезвым

ТАСС, 23 мая. Заместитель руководителя отдела полиции города Гай Оренбургской области подозревается в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, начата служебная проверка. Он отказался от медицинского освидетельствования, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального МВД.

"Данный факт выявлен сотрудниками инспекции по личному составу совместно с сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Оренбургской области в ходе проведения проверочных мероприятий. Начальником регионального УМВД назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сообщили в пресс-службе.

Подозреваемый отказался от прохождения медицинского освидетельствования и понесет наказание в соответствии законодательством. Его руководителей также привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, добавили в МВД.