Неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Шереметьево

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Кинологи проверяют московский аэропорт Шереметьево после анонимного сообщения о его "минировании". Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

"В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" воздушной гавани", - сообщил источник.

Сейчас кинологи проверяют здания аэропорта на наличие взрывных устройств.

20 мая были "заминированы" аэропорты Шереметьево и Домодедово и все самолеты на их стоянках. Ни один из объектов не эвакуировался, они работали в штатном режиме. Все угрозы оказались ложными.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время было "заминировано" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.