В Крыму при строительстве трассы "Таврида" обнаружили вторую немецкую авиабомбу за неделю

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Пиротехники Севастополя обнаружили вторую немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны в районе строящейся трассы "Таврида" при подготовке к ликвидации бомбы, обнаруженной несколькими днями ранее. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"23 числа севастопольские пиротехники МЧС проводили подготовительные мероприятия для его [снаряда] последующей ликвидации. В процессе было установлено, что в толще грунта на расстоянии около 30 метров от первой лежит вторая опасная находка времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, устройство и состояние взрывателей авиабомб не позволяют выполнить транспортировку, поэтому в ближайшее время они будут уничтожены на месте силами специалистов главного управления МЧС России по городу Севастополю с соблюдением всех требуемых мер безопасности.

В четверг в МЧС сообщили, что строители трассы "Таврида" раскопали в Балаклавском муниципальном округе Севастополя авиабомбу SD-50 немецкого производства времен войны.

Немецкая авиационная бомба SD-50 во время Великой Отечественной войны использовалась для поражения живой силы, техники и оборонительных сооружений. Вес боеприпаса - 50 кг, вес взрывчатого вещества - 16 кг, разлет осколков - 600 м.