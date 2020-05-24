СМИ: около 100 человек в Гонконге вышли на акцию протеста из-за закона о нацбезопасности

ТАСС, 24 мая. Полиция применила в воскресенье слезоточивый газ для разгона протестующих, собравшихся в гонконгском торговом районе Козуэй-Бей. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По данным издания, на акцию протеста собрались около 100 человек. Один из активистов протестного движения, указывает South China Morning Post, был задержан за несколько минут до того, как полиция применила слезоточивый газ. Как передает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, сотрудники правоохранительных органов также использовали перцовый газ для разгона демонстрантов.

Акция протеста началась после того, как в пятницу законопроект о механизме защиты национальной безопасности в Гонконге был включен в повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей, открывшейся в Пекине. Предполагается, что он будет принят властями КНР без согласования с гонконгскими законодателями. Оппозиционные силы специального административного района подвергли критике данную инициативу и считают, что она противоречит принципу "одна страна - две системы".

В МИД КНР заявили, что Пекин не откажется от данного принципа, а также подчеркнули, что соответствующие вопросы относятся к внутренней политике Китая, в которую не имеют права вмешиваться другие государства.

В июне 2019 года в Гонконге начались волнения из-за намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые длились до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.