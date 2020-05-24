В Архангельской области задержали мошенницу, укравшую деньги у 102-летнего ветерана

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Котласе в Архангельской области женщину, которая, пообещав 102-летнему ветерану компенсацию за соблюдение режима самоизоляции, похитила у него деньги. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленница в защитной маске пришла в квартиру к 102-летнему жителю Котласа и сообщила, что за соблюдение режима самоизоляции ему полагается материальная помощь. Женщина попросила пенсионера поискать сдачу, так как у нее с собой якобы были только крупные купюры. Ветеран достал конверт, в котором хранил сбережения, отсчитал необходимую сумму и передал незнакомка. Когда он ставил свою подпись якобы для подтверждения получения денег, злоумышленница похитила из конверта 15,5 тыс. рублей, после чего скрылась.

Полиция по данному факту возбудила уголовные дела по статьям о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

"В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного деяния полицейские задержали неработающую жительницу Вологодской области. Женщина дала признательные показания. Похищенные денежные средства изъяты и вскоре будут возвращены ветерану", - сказала представитель МВД.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.