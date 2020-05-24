В Крыму задержан пьяный пассажир, устроивший дебош на борту самолета Симферополь - Москва

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Транспортные полицейские Крыма задержали в аэропорту Симферополя пьяного пассажира, который во время посадки на рейс до Москвы устроил дебош на борту лайнера. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 31-летний житель Дубны во время посадки в самолет потребовал разместить его в "бизнес-классе", при этом его билеты были оформлены на другие места. Получив отказ от бортпроводников, он стал предлагать доплату за наличный расчет, нецензурно выражался и оскорблял экипаж лайнера.

"Прибывшие по вызову сотрудники патрульно-постовой службы полиции предложили нарушителю покинуть самолет. Но мужчина на замечания не реагировал и оскорблял полицейских. Правонарушитель был доставлен в отдел полиции", - сказала Волк.

Авиадебошир, как отметила представитель МВД, помещен в комнату административно задержанных, от медицинского освидетельствования он отказался. Нарушителя общественного порядка привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"), ему грозит наложение административного штрафа в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток, материалы направлены в суд для принятия решения.

Кроме того, следственными органами проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти") и ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте").