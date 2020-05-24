Источник: обвиняемый в изготовлении СВУ подросток испытывал их в усадьбе Братцево

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Подросток, обвиняемый по делу об изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ) в 2018 году, испытывал свои "изделия" в заброшенных коттеджах усадьбы Братцево в Москве. Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, школьник три дня ездил в усадьбу, чтобы испытать там СВУ.

"По версии следствия, в своей квартире подросток незаконно изготовил взрывчатые вещества, часть из этих "изделий" он в три приема и в разные дни использовал в ходе испытательных взрывов в заброшенных коттеджах в столичном [районе] Братцево, а остальные части хранил до момента изъятия у себя дома", - сказал собеседник агентства.

Защита обвиняемого отказалась уточнять детали уголовного дела, сославшись на адвокатскую тайну и тот факт, что судебный процесс идет в закрытом режиме. "Ни в протоколе осмотра, ни в обвинительном заключении нет ни количества изъятого, ни наименований взрывчатых веществ, которые ему вменяются в том понимании, как Верховный суд это расценивает, есть конкретный перечень веществ, которые понимают как взрывчатые", - сказал адвокат Сергей Ашанин.

По словам знакомого с материалами дела источника, из обвинительного заключения следует, что подросток изготовил смесевые вещества на основе аммиачной селитры весом почти 900 граммов. "Часть из этого он израсходовал в ходе трех испытательных взрывов, а оставшееся хранил дома до момента изъятия", - отметил источник.

"Эти составы могли быть использованы при изготовлении пиротехнических изделий, хлопушек, петард, "для развлекухи", как он и говорил, - заявил адвокат. - А согласно Пленуму Верховного суда РФ, пиротехника не подпадает под понятие взрывчатых веществ в понимании вменяемых моему подзащитному статей".

В чем обвиняется

Ученика одной из московских школ задержали и арестовали в ноября 2018 года. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области 31 октября 2018 года, когда пострадали трое сотрудников, погиб 17-летний юноша, принесший в здание СВУ. Московскому подростку в окончательной редакции предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств").

Следствие по делу завершено в январе 2020 года. 30 октября 2019 года Мосгорсуд не продлил подростку срок содержания под стражей и отпустил под домашний арест, а в конце января смягчил меру пресечения на запрет определенных действий. В ходе предварительного расследования дела подросток отказался от объяснений на основании статьи 51 Конституции РФ.