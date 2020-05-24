Следователи начали проверку после исчезновения трехлетней девочки под Псковом

ПСКОВ, 24 мая. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку после исчезновения трехлетней девочки в Псковской области, сообщили в воскресенье в пресс-службе Следственного комитета РФ. Ранее о пропаже ребенка на территории садоводческого некоммерческого товарищества "Кебь" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"По данному факту незамедлительно следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области организована доследственная проверка. На место происшествия в тот же вечер выехал руководитель регионального следственного управления", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, девочка пропала без вести вечером 23 мая 2020 года в районе садового товарищества "Кебь" в Псковском районе. "В настоящее время следователи, полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, военнослужащие и волонтеры продолжают работать в районе предполагаемого исчезновения малолетней девочки", - отмечается в сообщении.