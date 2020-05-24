Под Астраханью опрокинулась маршрутка с пассажирами

АСТРАХАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Пассажирское маршрутное такси опрокинулось на трассе Астрахань - Володарский, погибших, по предварительной информации, нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области в воскресенье.

"Поступило сообщение об опрокидывании пассажирского маршрутного транспортного средства ("Газель"), следовавшего по маршруту Астрахань - Володарский. По предварительной информации, погибших нет, количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, пострадавшие направляются в городскую клиническую больницу номер 3.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения оперативные группы Володарского района, деблокация не проводилась, добавили в управлении.