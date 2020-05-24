В Ленинградской области горит ангар с топливными брикетами на 800 кв. м

ТАСС, 24 мая. Ангар, в котором находится производство по изготовлению топливных брикетов из прессованных опилок, горит в деревне Гостилицы Ленинградской области, пожар локализован на площади 800 кв. метров, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

"Горит отдельно стоящий кирпичный ангар, в котором находится производство по изготовлению топливных брикетов из прессованных опилок. Объявлена локализация пожара на площади 800 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что информации о пострадавших нет. К тушению привлекаются 25 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС России - 16 человек и пять единиц техники.