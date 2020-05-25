МЧС подтвердило информацию о двух погибших во время бури в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Свердловской области подтвердило информацию о двух погибших и двух пострадавших из-за шквалистого ветра в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал ТАСС об одном из эпизодов. По его словам, порывом ветра с одного из городских зданий сорвало кровлю, которая отлетела в проходящего мимо человека.

"В результате резкого порыва ветра со здания сорвало верхнюю часть покрытия. По стечению обстоятельств именно в эту минуту из здания вышел мужчина, чтобы переставить свою машину. Он хотел убрать автомобиль, который стоял под деревом, именно в эту минуту вся конструкция упала на него. Прибывшая неотложка констатировала смерть мужчины, личность погибшего установили оперативно, им оказался местный житель 1963 года рождения", - сказал он.

Вторым погибшим оказался крановщик, пострадавший после опрокидывания козлового крана. Сначала сообщалось, что мужчину госпитализировали, однако позднее в пресс-службе Горздрава рассказали, что он погиб.

По прогнозу уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 25 мая и ночью 26 мая местами в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае, днем 25 мая местами в Челябинской области ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди, ливни, шквалистое усиление ветра: в Свердловской области - 23-28 м/с, в Пермском крае - 20-25 м/с, в Челябинской и Курганской областях - 25-30 м/с. Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, от непогоды в большей степени пострадали пригороды Екатеринбурга: Белоярский и Сысертский городские округа. Есть точечные нарушения электроснабжения в пригородах Невьянска и Ревды.