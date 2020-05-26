Прокуратура начала проверку данных о брошенных животных в контактном зоопарке Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку информации о том, что владельцы контактного зоопарка бросили животных без еды и воды в помещении океанариума Владивостока. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Приморского края, опубликованном во вторник.

Администрация Владивостока в понедельник сообщила, что подопечные контактного зоопарка во Владивостоке были брошены владельцами во время режима самоизоляции. Теперь о животных заботятся сотрудники океанариума.

"В рамках проводимой проверки органами прокуратуры города будет дана оценка законности действиям владельца контактного зоопарка по соблюдению условий содержания животных, а также соблюдения законодательства при использовании муниципального имущества. Надзорным ведомством также будет дана оценка действиям муниципального предприятия по порядку начисления и взыскания арендных платежей, в том числе с учетом условий пандемии. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, в том числе уголовно-процессуального характера", - отмечает ведомство.

Владелец контактного зоопарка ООО "Планета" в течение зимы задолжал собственнику помещений - океанариуму - 350 тыс. рублей, а в период вынужденного простоя уехал, оставив в помещении без попечения енотов, дикобразов, филина, попугаев и других животных, которых в минувшую пятницу обнаружил сотрудник океанариума. "Они находились там без еды и питья, запах стоял ужасный, так как за животными никто не убирал долгое время. Мы немедленно взяли зверей и птиц под контроль, вызвали зоолога, накормили их, а также приступили к уборке помещения", - приводят в мэрии слова директора океанариума и МУПВ "Лазо" Александра Суворова.

Животных осмотрели специалисты, все расходы на содержание новых питомцев взяли на себя сотрудники океанариума. Главный сотрудник живой экспозиции океанариума Руслан Крюк отметил, что из-за длительного отсутствия нормального ухода и питания животные стали агрессивными, находятся в стрессовом состоянии. У них обнаружены паразиты.

Руководство океанариума готовит документы на расторжение договора аренды с бизнесменами. Вместе с этим будет решаться и судьба брошенных питомцев. "Мы планируем оставить их себе, эти животные уже не смогут жить на воле, а здесь будут в безопасности и станут частью экспозиции. Но для этого предстоит решить ряд юридических вопросов. Ведь, как бы это ни звучало, животные в данной ситуации - это имущество", - подчеркнул Суворов.