В Москве трое с ножом в частном доме избили хозяина и похитили 800 тыс. рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Трое злоумышленников в медицинских масках проникли в частный дом в Новой Москве, избили хозяина и похитили 800 тыс. рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, информация о разбое в поселении Филимонковское в деревне Кнутово поступила в службу "02" утром в понедельник. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что поздно вечером в субботу трое неизвестных в медицинских масках проникли в частный дом, где избили 65-летнего хозяина, пластиковыми хомутами и липкой лентой связали ему руки и ноги, после чего, угрожая, предположительно, ножом, похитили из тумбочки принадлежащие ему 800 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Мужчина с множественными ушибами госпитализирован. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой").