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На западе Москвы из сейфа в офисе неизвестный похитил почти 2 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Почти 2 млн рублей похитил неизвестный из сейфа в офисе на западе Москвы, полиция возбудила уголовное дело. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, утром в понедельник в полицию обратился индивидуальный предприниматель, который сообщил о вскрытии помещения по улице Молодогвардейская, дом 61, строение 16. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, отжав пластиковое окно, проник в офисное помещение на втором этаже, где, взломав сейф, украл деньги в сумме 10 тыс. рублей и €25 тыс. евро", - сказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что общий материальный ущерб составил около 1 млн 961 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража").

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