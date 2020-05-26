В МЧС назвали вероятную причину крупного пожара в Самарской области

ТАСС, 26 мая. Предварительной причиной крупного пожара в поселке Яицкое под Самарой стал пал сухой травы, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС РФ.

"Предварительная причина пожара - пал сухой травы", - сказали в главке.

Тушение осложняет сильный ветер и отсутствие рядом с местом пожара источников воды. На распространенных в интернете фотографиях видно, что несколько домов сгорели дотла.

Сообщение о возгорании 11 частных домов в поселке Яицкое Волжского района Самарской области поступило в 07:30 мск. Его площадь составляет 1 тыс. кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет.