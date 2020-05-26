В Адыгее СК возбудил дело в отношении главы поселения, где прошли массовые похороны

МАЙКОП, 26 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы сельского поселения Красногвардейского района Республики Адыгея, где прошли похороны, после проведения которых в муниципалитете произошла массовая вспышка коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Ранее сообщалось, что 1 мая в ауле Бжедугхабль прошли похороны, собравшие более 500 человек, среди которых были не только жители Адыгеи, но и жители Краснодарского края. В результате произошло массовое заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Глава Красногвардейского района Альберт Османов подал в отставку.

"Следственным управлением СК РФ по Республике Адыгея в отношении главы муниципального образования "Садовское сельское поселение" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении.

Установлено, что глава поселения нарушил указы главы республики, которыми для снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции органам местного самоуправления предписывается принимать меры для ограничения свободного перемещения граждан, транспортных средств при въезде в аул Бжедугхабль.

"Несмотря на запрет на проведение мероприятий с участием большого числа людей, а также прямое предписание оперштаба региона об исключении скопления граждан на кладбищах, глава Садовского поселения не принял каких-либо мер к осуществлению ограничений при проведении похорон. Это привело к массовому инфицированию участников похорон и затем их родственников и знакомых коронавирусной инфекцией", - добавили в пресс-службе ведомства.

По данным оперштаба республики, в Адыгее коронавирусная инфекция выявлена у 721 человека, на лечении находятся 412. С начала пандемии в республике выздоровели 300 человек, умерли девять. Больше всего случаев заражения коронавирусом (190) выявлено в Красногвардейском районе.