В Ростовской области загорелся склад пластиковых изделий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая. /ТАСС/. Пожарные подразделения тушат возгорание на складе пластиковых изделий в городе Батайск Ростовской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"10:11 мск Ростовская область, город Батайск, ул. Первой Пятилетки, 67. Произошел пожар на складе по производству пластиковых изделий на площади 500 кв. м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в тушении задействованы 20 человек противопожарной службы, привлечено четыре единицы специальной техники.