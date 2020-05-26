В Ростовской области житель с коронавирусом сбежал из больницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Ростовской области с подтвержденной коронавирусной инфекцией, который покинул больницу и ездил на общественном транспорте. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

"В дежурную часть МУ МВД России "Новочеркасское" поступило сообщение о том, что 44-летний гражданин, имея положительный анализ о наличии у него коронавирусной инфекции, самовольно покинул медицинское учреждение города Таганрога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что житель ехал на рейсовом автобусе в сторону поселка Персиановский. Прибывшие полицейские остановили общественный транспорт в Новочеркасске и в целях безопасности сопроводили к выезду из города.

После этого на место прибыли сотрудники скорой помощи, а также представители Роспотребнадзора, которые будут принимать решение в отношении других пассажиров рейсового автобуса, добавили в МВД. Сейчас гражданин находится в одной из больниц Новочеркасска.

"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", - заключили в пресс-службе.