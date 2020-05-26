По делу о гибели многодетной семьи при пожаре в Выборге задержан первый фигурант

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Начальница отдела администрации Выборгского района Ленинградской области стала фигурантом дела о халатности, которое было возбуждено после пожара в Выборге, где 29 апреля погибла многодетная семья. Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области, обвиняемая задержана.

"Начальнику отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Выборгского района Ленинградской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц"). Обвиняемая задержана", - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным СК, в марте прошлого года были проверены условия жизни несовершеннолетних из многодетной семьи в Выборге. По результатам были получены сведения о поврежденной электропроводке, а также проживании семьи в антисанитарных условиях на втором этаже (мансарде), которая не предназначена для этого.

"Вследствие того, что обвиняемая не приняла должных мер по устранению допущенных нарушений и не проинформировала вышестоящее руководство о сложившейся ситуации, 29 апреля 2020 года в доме, где проживала семья, произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек, 6 из которых дети в возрасте до 9 лет", - сказали в пресс-службе.

Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

О пожаре и последствиях

Тела восьми человек были обнаружены на месте ЧП после разбора завалов. Площадь пожара составила 120 кв. метров. По данным источника в правоохранительных органах, при пожаре погибли шестеро детей, в том числе месячная девочка, еще пятеро девочек - в возрасте до 8 лет. Кроме того, при пожаре погибли их родители - женщина 1988 года рождения и мужчина 1983 года рождения.

По факту ЧП ранее также было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Ход и результаты расследования поставлены на контроль в Центральном аппарате СК РФ.

После пожара в живых остался один ребенок. В пресс-службе правительства Ленинградской области заявили, что региональные власти при установлении опеки возьмут на себя расходы на содержание выжившей девочки.