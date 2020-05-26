Пожарные ликвидировали открытое горение в поселке в Самарской области

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в поселке Яицкое Самарской области, сообщил журналистам начальник областного главка МЧС РФ Олег Бойко.

"Открытое горение ликвидировано в 12:20 (11:20 мск - прим. ТАСС)", - сказал он.

Бойко также добавил, что пожар распространился на поле.

"В результате сильного ветра происходил разлет продуктов горения, дополнительные силы направлены на тушение камыша. Камыш горит на расстоянии 500 м от места пожара на площади 2 га", - сказал Бойко. Он добавил, что в тушении камыша участвуют 50 человек из числа сотрудников регионального главка МЧС и Волжского спасательного центра.