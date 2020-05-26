Четыре балкона жилого дома обрушились на тротуар в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Четыре балкона жилого дома на улице Кирочная в центре Санкт-Петербурга обрушились на тротуар, существует угроза дальнейшего падения плит, на месте работают спасатели. Об этом сообщили журналистам в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что обрушились три балкона дома на улице Кирочная, в результате инцидента никто не пострадал.

"С фасада шестиэтажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей. Место ограждено, сохраняется угроза падения балконных плит", - говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили информацию, что в результате ЧП никто не пострадал, отметив, что здание включено в список объектов культурного наследия Петербурга.

Жилой дом по этому адресу построили в 1936-1937 годах. В 2001 году здание попало в список городского комитета по охране памятников как объект, представляющий историческую и культурную ценность.