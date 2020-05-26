Крупный пожар в Самарской области, где загорелись 11 частных домов, ликвидирован

САМАРА, 26 мая. /ТАСС/. Крупный пожар в поселке Яицкое Самарской области, где загорелись 11 частных домов, ликвидирован, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

"Полная ликвидация пожара", - отмечается в сообщении.

Сообщение о возгорании 11 частных домов в поселке Яицкое Волжского района Самарской области поступило в 07:30 мск. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Его тушение осложняли сильный ветер, отсутствие рядом с местом пожара источников воды и плотная застройка.

Пожар распространился на поле около поселка — на площади 2 га загорелся камыш. В настоящий момент объявлено о ликвидации открытого горения камыша.