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В Ленинградской области аварийную посадку совершил легкомоторный самолет

В результате инцидента никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Легкомоторный самолет произвел аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области из-за оторвавшегося винта, сообщил во вторник ТАСС источник в экстренных службах.

"В районе Троицкой горы из-за неисправности (оторвался винт) совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Cessna 172", - сказал собеседник агентства.

Самолет приписан к Гостилицкому аэроклубу, добавил источник ТАСС. В пресс-службе областного главка МЧС ТАСС сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, самолет сел в поле.

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