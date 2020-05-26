В Ленинградской области аварийную посадку совершил легкомоторный самолет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Легкомоторный самолет произвел аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области из-за оторвавшегося винта, сообщил во вторник ТАСС источник в экстренных службах.

"В районе Троицкой горы из-за неисправности (оторвался винт) совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Cessna 172", - сказал собеседник агентства.

Самолет приписан к Гостилицкому аэроклубу, добавил источник ТАСС. В пресс-службе областного главка МЧС ТАСС сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, самолет сел в поле.