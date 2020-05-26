Источник: уголовный розыск и ОМОН пришли с проверкой на столичный рынок "Фуд сити"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Полицейские проводят оперативные и проверочные мероприятия на рынке "Фуд сити" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники столичной полиции и спенцаз ОМОН приехали во вторник днем на рынок "Фуд сити" с проверочными мероприятиями", - сказал собеседник агентства, уточнив, что на месте работает уголовный розыск полиции.

Неделю назад столичные полицейские и Росгвардия пресекли сход граждан одной из республик Закавказья около рынка "Фуд сити". По словам источника, протестующие якобы требовали снизить арендную плату за помещения. В администрации рынка сообщали, что сход продавцов произошел из-за того, что некоторым из них не хватило места для торговли.