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В Башкирии суд приговорил к году ограничения свободы девушку, утопившую 7-летнюю сестру

Инцидент произошел из-за того, что девочка мешала сестре делать уроки

УФА, 26 мая. /ТАСС/. Суд башкирского Салавата приговорил к одному году ограничения свободы 17-летнюю девушку, утопившую семилетнюю сестру в тазе с водой, сообщили ТАСС во вторник в суде.

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"Судья переквалифицировала дело со ст. 105 УК РФ ("Убийство") на ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Убийство по неосторожности"). Наказание назначили в виде 1 года ограничения свободы. То есть она будет дома, но у нее будут ограничения на определенные действия", - сообщили в суде.

Инцидент произошел 13 сентября 2019 года. Обе девочки воспитывались в приемной семье. По данным следствия, девушка засунула голову сестры в таз с водой и удерживала некоторое время за то, что она мешала ей делать уроки.

По данным детского омбудсмена Башкирии Миланы Скоробогатовой, приемная семья была благополучной, 17-летняя девушка училась в кадетской школе с хорошей успеваемостью.

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