Подозреваемые в убийстве гражданки Кубы в Москве требовали выкуп у ее знакомой

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Двое подозреваемых в убийстве гражданки Кубы в Москве требовали выкуп у ее знакомой. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Тело 22-летней кубинки с признаками удушения было обнаружено вечером 24 мая в мусорном контейнере на Кастанаевской улице. "Вместе с тем накануне в правоохранительные органы обратилась знакомая девушки. Она пояснила, что с телефонного номера потерпевшей ей пришли сообщения с требованиями выкупа", - сообщила Иванова.

По подозрению в убийстве и похищении человека задержаны и арестованы Александр Александров, 1981 года рождения, и его знакомая Анастасия Гривкова, 1999 года рождения.