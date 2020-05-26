Правоохранители нашли более 1,7 кг кокаина возле дома тренера ММА Осии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы во время обысков у тренера бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова Владимира Осии нашли возле его дома более 1,7 кг кокаина. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Перед началом следственных действий возле дома, где проживает Осия, был обнаружен пакет с наркотическим веществом. По предварительным данным, Осия, зная, что к нему прибыли оперативники, выбросил наркотики в окно. Общий вес наркотического вещества, которое, предположительно, является кокаином, составляет более 1,7 кг", - сказал источник. По словам собеседника агентства, устанавливается причастность тренера к найденным наркотикам.

Ранее сообщалось, что следователи задержали четверых подозреваемых в убийстве в 2019 году директора торгового центра в Подмосковье. В ходе обысков у подозреваемых обнаружен пистолет с глушителем и патроны, из которого, предположительно, был застрелен предприниматель. Также найден мотоцикл, на котором исполнители убийства прибыли и затем скрылись с места убийства.

4 июня прошлого года в поселке Поварово неизвестный не менее трех раз выстрелил из пистолета в 60-летнего директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья Николая Леонова, когда он заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте. В кратчайшие сроки правоохранителям удалось установить и задержать 56-летнюю супругу директора ТЦ, причастную к совершению преступления. Ей предъявлено обвинение в организации убийства и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 222 УК РФ), она арестована.

Осия - заслуженный тренер России. В 2019 году национальная команда страны по ММА под его руководством выиграла чемпионат мира.